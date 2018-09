Angola: Le pays engagé dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique

Lubango — La promotion de la paix et la sécurité en Afrique sont des priorités pour l'Angola, qui entreprend des efforts politiques et diplomatiques dans la création de présupposés solides du développement durable, a déclaré mercredi, à Lubango (Huila), le ministre de la Défense National, Salviano de Jesus Sequeira.

Lors de la session ministérielle de la 20e réunion de la Commission mixte pour la défense et la sécurité de l'Angola et de la Namibie, le dirigeant angolais a souligné que l'Angola suivait, de manière réaliste et minutieuse, les phénomènes politiques dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en particulier au Lesotho, en République démocratique du Congo et au Zimbabwe, tout en coopérant avec les efforts de la communauté internationale.

Il a défendu la nécessité de préserver l'indépendance et la sécurité des États, notamment angolais et namibien, en tenant compte des risques et des menaces de terrorisme et de piraterie maritime qui préoccupent la communauté internationale.

Pour lutter contre les maux qui affligent les populations, tels la contrebande, l'immigration clandestine, les trafics d'êtres humains et de drogue, le braconnage, le vol de bétail et des véhicules, entre autres, le ministre a dit qu'il était nécessaire de continuer à travailler ensemble, notamment dynamiser les échanges d'informations et faire des patrouilles conjointes.

Le ministre namibien de la défense, Penda Ya Ndacolo, a souligné que son pays appréciait la coopération existante entre les forces de défense et de sécurité des deux peuples et continuerait à participer à des actions militaires et humanitaires conjointes, ainsi que dans d'autres domaines d'exercices bilatéraux.

Il a reconnu que les deux pays avaient les mêmes possibilités de défense et la sécurité, ainsi que les défis, car ils partageaient les mêmes frontières, du Zambèze à Cunene (région de Namibie) et Cuando Cubango à la Namibe (la partie de l'Angola).

La réunion de la Commission mixte de défense et de sécurité entre l'Angola et la Namibie aborde, entre autres questions, la situation du trafic de drogue et d'êtres humains et le vol de bétail et de véhicules.