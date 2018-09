Angola: Le chiffre d'affaires entre le Brésil et l'Angola atteint mil million de dollars

Luanda — Le chiffre d'affaires entre le Brésil et l'Angola atteint, en 2017, prés de un milliard de dollars, a informé mercredi, à Luanda l'ambassadeur du Brésil en Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto.

Le diplomate a dit que les échanges commerciaux avaient connu une augmentation, car entre 2015 et 2016 le chiffre d'affaires a été d'USD 650 millions.

S'adressant à la presse, en marge du forum économique sur "Le Développement agro-négoce, défis et perspectives", réalisé par l'Association d'hommes d'affaires et exécutifs brésiliens en Angola (Aebran), Paulino Neto a souligné que, en 2017, le Brésil avait exporté pour l'Angola du sucre (28,7%), du poulet (14%) et des farines de céréales (7,9%).

Avec la nouvelle ère des affaires en Angola mise en œuvre par le gouvernement de João Lourenço, précisément la Nouvelle Loi d'investissement privé, le nouveau tarif douanier et d'autres mesures de facilitation, le pays stimulait la venue d'hommes d'affaires étrangers qui prétendent investir en Angola, a dit le diplomate.

Pour Paulino Franco de Carvalho Neto, il est nécessaire que le Brésil diversifie la tarif d'exportation vers l'Angola, et avoir plus de participation de biens semi- manufacturés et manufacturés.

Il a affirmé que de janvier à juillet de cette année, le Brésil a occupé la 4e position de la liste des principaux exportateurs vers l'Angola, avec des ventes d'USD 225 millions.