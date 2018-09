Afrique: CAF Ligue des Champions - Horoya AC croit au succès face à Al Ahly

Les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF débutent ce vendredi. Vierge de tout trophée dans cette compétition, Horoya AC a rendez-vous avec le détenteur du record de titres, Al Ahly et ses huit sacres. Certes, cela fait six ans que les Égyptiens n'ont plus triomphé dans ce tournoi, mais c'est exactement le temps qui s'est écoulé entre leurs deux derniers triomphes en Ligue des champions (2006 et 2012).

A J-1 de la réception du géant du Caire, le Horoya AC s'est mis en ordre de bataille. Sous la direction de l'entraîneur Victor Zvunka, le groupe, au complet, est passé en mode « internat » afin de mieux se concentrer. Car Victor Zvunka est conscient de ce qui attend ses poulains face à Al Ahly.

« Cette année, j'ai pu regarder certains matchs d'Al Ahly que je pense assez expérimentée, qui joue bien avec un chasseur de but. Il faudra être très attentif, se méfier. Aujourd'hui nous aurons des adversaires très anciens en ligue des champions africaine comme le Al Ahly mais on va essayer de faire un bon résultat. Ce qui nous intéresse c'est de gagner le match de demain. On va essayer d'aller de l'avant dès le début de la rencontre et tenter d'ouvrir le score très tôt... », a confié Victor Zvunka