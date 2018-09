Mali: Le nord du pays sous les eaux après de fortes pluies

Le rapport concernant l'évaluation des politiques et des institutions en Afrique vient de livrer ses secrets.… Plus »

Sur place, le Premier ministre mauritanien a pu constater l'ampleur des dégâts causés par les inondations. Pour soulager les plus touchés parmi les habitants de Bassikounou, des rations d'urgences en produits alimentaires ont été distribuées, riz, du sucre, des produits laitiers en poudre. Ont été également distribuées des couvertures et des moustiquaires.

« A cause de la poussée démographique, les municipalités et les services des domaines ont octroyé les maisons à usage d'habitation sans viabiliser le terrain. Cette année, la pluviométrie a été exceptionnelle, ce qui a créé énormément de dégâts », explique Boukhari Ben Essayouti, le chef de la mission culturelle de Tombouctou.

Depuis un mois, il pleut un jour sur deux à Tombouctou. Sans aucun dispositif d'évacuation des eaux, les quartiers périphériques de la ville se sont rapidement retrouvés submergés. Ce sont les faubourgs nord et est qui ont subi le plus de dégâts. Des quartiers construits sur des zones marécageuses, impropres à la construction.

