Angola: Mise en relief des bénéfices des énergies renouvelables

Il a souligné que le Ministère de l'Energie et des Eaux était engagé dans l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie et l'approvisionnement en eau à population.

Selon João Baptista Borges, l'électrification hors réseau, à travers des systèmes isolés, est la solution pour atteindre les zones rurales et garantir un développement plus à l'échelle nationale.

Le gouvernant a tenu ces propos lors de la cérémonie de clôture du VIIIe Conseil Consultatif élargi du Ministère de l'Energie et des Eaux, qui a débuté mardi, sous le thème "Notre objectif est d'améliorer la fourniture d'énergie et de l'eau".

Saurimo — Le ministre de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges, a dit mercredi, dans la ville de Saurimo, province de Lunda Sul, que l'inclusion des énergies renouvelables dans le système énergétique aiderait à baisser les coûts de production et à améliorer le processus d'électrification du pays, principalement dans les zones rurales.

