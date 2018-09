Afrique: CAF Ligue des Champions - Rachid Taoussi expulsé de l'hôtel du WAC

Et selon le site lionsdelatlas.ma, la visite de Rachid Taoussi fut de courte durée, puisque « le secrétaire administratif de l'équipe du Wydad, Idriss Merbah a demandé à Taoussi de reporter sa visite à la fin du match qui opposera la formation algérienne au Wydad vendredi, comptant pour les quarts de finale aller de la Champions League Africaine, peut-on lire sur le site. Les dirigeants du WAC cherchent à garantir le calme et le confort aux joueurs dans le but de ramener un bon résultat d'Algérie. Rachid Taoussi, avait auparavant visité les clubs marocains qui se rendent en Algérie, comme cela s'est produit précédemment avec la délégation du DHJ. »

