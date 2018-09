Angola: Une ONG organise un séminaire sur la gestion financière

Cuito — Trente-cinq femmes de la société civile de la province de Bié ont débuté jeudi, dans la ville de Cuito, un recyclage sur gestion financière, organisé par l'Organisation non-gouvernementale tchèque "People In Need".

Selon la gestionnaire des programmes de l'ONG "People In Need" pour les régions de Bié et Huíla, Luiza Rodrigues, la formation vise à accorder aux jeunes femmes associées des compétences sur la mise en œuvre des projets et faciliter leur insertion dans la vie sociale.

La promotion des groupes de femmes de la société civile et l'automatisation des jeunes femmes dans la province du Bié, visant à les insérer le plus rapide possible dans la société, font partie de l'objectif de la formation, a-t-elle souligné.

Selon la source, durant les six jours de formation, les participantes seront dotées des connaissances sur l'introduction à la gestion des projets, l'élaboration de projets, l'analyse du genre, le suivi et l'évaluation, la visibilité et le développement d'un plan de communication, et d'autres sujets.