Maroc: L'huiles d'olive des Chiadma primée à l'international

L'huile d'olive de Mogador continue de se distinguer et de rafler des trophées au niveau national et international. Après «les huiles d'Essaouira», certifiées biologiques par des labels européens tels «Eco Cert» et "AB", primées à plusieurs reprises dans le cadre du Salon international de l'agriculture, les huiles produits par le groupement d'intérêt économique «Zouyoute Chiadma Mogador» viennent d'être à leur tour primées à l'international.

Le groupement a, en effet, reçu le prix «International Extra Virgin Olive Oil Compétition» décerné par le Conseil international des olives aux Etats-Unis.

Une reconnaissance qui valorise l'aspect biologique et la grande qualité des huiles d'olive de ce groupement implanté dans la commune rurale de Takkat dans la province d'Essaouira.

Initié par le Plan Maroc Vert et le projet Arboriculture fruitière financé par le Millenium Challenge Account, conclu entre le Maroc et les Etats-Unis en 2007, le GIE Zoyoute Chiadma Mogador a permis d'augmenter l'extension des superficies plantées en olivier, l'amélioration du patrimoine oléicole de la province d'Essaouira, la mise à niveau et l'organisation du secteur.

Ayant pour principale vocation la promotion et la commercialisation de l'huile d'olive de cette région, le GIE Zoyoute Chiadma Mogador promeut une huile d'olive de qualité, issue de l'agriculture durable, et œuvre ainsi pour la mise en place de mécanismes de vente pérenne.

Regroupant 4.150 agriculteurs de la province, le GIE assure la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de l'huile Zoyoute Chiadma Mogador. Il réalise et garantit aussi toutes les actions communes, notamment en matière de traçabilité, conditionnement, commercialisation et campagnes promotionnelles au Maroc et à l'étranger.

L'huile d'olive produite dans cette région est une huile vierge extra produite à partir d'olives de la variété picholine. Elle se distingue par sa couleur jaune doré avec une teinte verte légère et non transparente ; elle est très fruitée et verte.

Cette huile à l'amertume et au piquant léger se caractérise par des arômes de fruits à pépins (pomme et poire) avec des notes herbacées de foin. La picholine est également connue comme olive verte de table.