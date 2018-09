Togo: Près de 20.000 jeunes gens mobilisés en 7 ans

En tout cas, il n'y a pas meilleur témoin d'un projet que les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est bien connu par l'ANVT (Agence Nationale pour le Volontariat au Togo) et ses responsables.

Selon des nouveaux chiffres communiqués ce jour, il en ressort que 19855 personnes, de jeunes togolais ont pu être mobilisés durant 7 années (2011-2018) de vie du Volontariat au Togo, et à travers les quatre volets de volontariat, à savoir, les Volontaires Nationaux de Compétences (VNC), Volontaires d'engagement citoyen (VEC), Volontaires Internationaux de Réciprocité (VIR) et Volontaires Senior (VS).

Dans les détails, on constate que les VNC mobilisés sur cette période sont de 8224 soit 41,42 %, 11005 VEC, soit 55,43 %, 14 VIR, soit 0,1 %, et enfin, 612 VS, soit 3,08%. Une précision, ces chiffres se sont arrêtés à la date du 31 Juillet 2018.

La publication de ces chiffres rentre dans la dynamique de dissémination périodique des chiffres qui rendent compte de l'évolution et de l'impact significatifs du Volontariat National au Togo.

Pour rappel, l'objectif principal du volontariat est de préparer les jeunes gens pour leur premier emploi.