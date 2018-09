Afrique: 10eme Edition Salon Pollutec - Le Maroc met le Cap sur la Ville Durable et l'Innovation

Salon de référence dédié aux professionnels de l'Environnement, Pollutec Maroc reste fidèle à sa vocation initiale de soutien de la démarche volontariste du Royaume en matière d'environnement et de développement durable.

Organisé sous l'égide du Ministère de l'énergie, des mines et du développement durable, du Secrétariat d'état chargé du Développement durable et du Ministère de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, l'évènement est le lieu de rencontre entre acteurs marocains, africains et internationaux d'un marché en pleine expansion.

Ainsi, 150 éco-entreprises de 18 pays (59% d'internationaux), dont de nombreux leaders, ambassadeurs/fidèles du salon, mais aussi des primo-exposants (46%), présenteront leurs équipements, technologies et services aux 6 000 visiteurs professionnels attendus.

Pollutec Maroc bénéficie d'un important accompagnement institutionnel de nombreux acteurs environnementaux nationaux tels que - AMDIE, CGEM, AMEE, ONEE, BMCE Bank of Afrika, la BERD, COZINE, la ville de Casablanca, la région Casablanca-Settat; et internationaux comme l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), Business France, AHK, ICE, IPEMED

Pollutec Maroc propose à nouveau un large programme de conférences ciblées et accueillera la remise des 4è Trophées de l'Environnement par un jury d'experts. Le rayonnement du salon vers le continent Africain se poursuit en offrant cette année à la Guinée Conakry le statut de pays invité d'honneur, mais aussi en mettant à disposition des acteurs souhaitant se développer en Afrique, un lieu de mise en relation avec des délégations de porteurs de projets africains.

Cette édition 2018 fait un focus particulier sur l'innovation avec la création de 3 nouvelles zones d'animation -l'Espace Pitch, L'Espace de Rencontres B2B, mis en place par l'AMDIE et l'Espace Startups soutenu par Casa-Animation, et donne une place prépondérante à la Ville Durable.

Rechercher et mettre en œuvre aujourd'hui des solutions pour répondre aux problématiques actuelles et futures liées à nos modes de vie urbains sont des obligations auxquelles toutes les villes doivent répondre. En dédiant un espace d'exposition et une demi-journée de conférences à la Ville Durable, Pollutec Maroc veut apporter sa pierre à l'édifice.

L'Espace Ville Durable verra ainsi la participation pour la toute première fois d'Institutionnels tels que le Ministère de l'énergie, des mines et du développement durable, la ville de Casablanca, la ville de Kenitra et celles d'éco-entreprises expertes dont Derichbourg Maroc, Groupe Renault, Groupe Al Omrane, Hyundai, Tramont International...

En parallèle, les conférences dédiées seront l'occasion d'échanges et de débats entre professionnels, organismes institutionnels et experts, autour des Enjeux et Solutions pour la Ville de Demain :

- le Forum«Ville Durable», organisé par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) portera sur la mise en œuvre de la Ville Durable dans les secteurs des déchets, de l'eau, de l'air, de l'énergie et de la mobilité urbaine.

- la 7è édition du Symposium «Territoires Durables», orchestré par le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable et l'Association pour le Développement Durable, l'Ecologie et la Préservation de l'Environnement (ADEPE). Au programme cette année : l'état des lieux de l'opérationnalisation de la SNDD au niveau territorial et un éclairage sur le rôle des collectivités locales dans sa mise en œuvre.

- Finance verte; autre nouveauté de cette édition avec des conférences autour du thème avec la participation d'importants acteurs de la finance verte, comme la BERD ou la BMCE Bank Of Afrika et encadré par le SEDD, dans le but de Souligner l'engagement du secteur financier dans le processus de durabilité et en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et d'Exposer les Solutions apportées par le secteur financier pour accompagner les projets verts.

- enfin, le Forum Afrique se concentrera sur une économie dans laquelle rien ne se perdrait, et tout se transformerait ... en bref des initiatives de l'économie circulaire en Afrique.

L'édition 2018 de Pollutec Maroc se veut marquante et propose ainsi une batterie de solutions innovantes sur fond d'échanges scientifiques sur des problématiques d'actualité. Elle se veut plus efficace et plus en phase avec les attentes et besoins des éco-acteurs, qu'ils soient publics ou privés, industriels ou institutionnel, du Maroc et d'ailleurs. Avec toujours en fond l'objectif de permettre à l'Afrique de pouvoir compter sur elle-même et de prendre des raccourcis en matière de développement durable et de protection de l'environnement.