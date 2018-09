Angola: La foudre endommage plusieurs infrastructures à Luena

"L'administration de la municipalité siège (Moxico), à travers les orientations du Gouvernorat provincial, a fait le prélèvement des dommages causes dans les maisons des résidents, les institutions publiques et privées", a expliqué le coordinateur de la commission.

Carlos Alberto Masseca, également vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, économique et social, a fait savoir qu'une délégation des FAA, provenant de la capitale du pays (Luanda), travaille déjà sur le local de l'incident, dans le sens objectifs de prendre des mesures préventives pour que des situations similaires ne se reproduisent plus dans les prochains jours.

Luena — La destruction partielle des plafonds, des vitres des fenêtres et portes de différentes institutions publiques et résidences particulières localisées dans les voisinages de la base logistique des Forces Armées Angolaises (FAA), est le résultat de l'incendie survenu dimanche dernier à Luena, suite à une foudre enregistré dans cette circonscription.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.