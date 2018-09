Burkina Faso: Insécurité - Le premier ministre demande le soutien de la Faib

Et d'ajouter ceci : «A chaque fois qu'il est question de paix, la fédération ne fait pas mystère de son engagement, et en tant que composante importante de ce pays, tout ce qui touche au pays nous touche directement». Il a terminé son intervention en indiquant que les épreuves vécues doivent nous permettre de nous remémorer ce que nos anciens ont traversé.

Tout en poursuivant sur le but de sa visite à cette structure religieuse, le Premier ministre a déclaré ceci : «Je suis reconnaissant à la Fédération de m'avoir reçu au sein de sa structure. C'est un grand honneur pour moi d'avoir eu le privilège de rencontrer ces éminentes personnalités du monde religieux avec qui nous avons eu des échanges fructueux sur la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Les membres de la Fédération des associations islamiques ont prodigué, par la suite, de sages conseils au gouvernement, prié pour la paix et l'unité, pour que les fils du Burkina soient unis et se donnent la main pour faire face aux difficultés ».

