Gabon: Tournoi de Football des Assureurs - L'acte 2 dès ce 15 septembre au stade de Nzeng Ayong !

Six équipes s'affronteront cette année durant cinq samedis pour succéder à l'actuel tenant du titre : AXA Gabon. Repartis en deux poules, dans la poule A on retrouve AXA Gabon, ASCOMA et ASSINCO. Dans la poule B, il y a NSIA, ACR et SAHAM. En match d'ouverture, AXA Gabon, le champion en titre sera face à ASCOMA. Le public de la capitale gabonaise est de ce fait attendu nombreux, car l'entrée est gratuite !

C'est donc autour du football, en tant que sport fédérateur que les assureurs ont choisi de se retrouver. Cela d'autant plus qu'il permet d'inculquer des valeurs sociales importantes, à savoir l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair-play.

Le Tournoi de Football des Assureurs est une compétition qui réunit les sociétés du secteur assurances (sociétés d'assurances, courtiers, réassurance, organe de contrôle). Pour le comité d'organisation, ce tournoi corpo vise la consolidation des liens entre les employés de ce secteur, le partage entre deux générations (anciens et jeunes). Mais, il a aussi pour but de promouvoir la pratique du sport en milieu professionnel.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.