Congo-Brazzaville: Forum de l'entrepreneuriat - la quatrième édition se tient le 28 septembre

Conférences-débats, rencontres Be to Be et semaine commerciale vont constituer l'essentiel de l'événement qui se tiendra , à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, sur le thème « Les enjeux de la transformation agroalimentaire ».

Le rendez-vous est initié par la Chambre de commerce pour sensibiliser la population à l'entrepreneuriat afin de susciter des vocations. Sa quatrième édition sera organisée en partenariat avec l'Association Pointe-Noire industrielle ainsi que l'Institut européen de coopération et de développement, deux organisations qui œuvrent pour le développement économique. Elle permettra, à travers les conférences-débats, d'améliorer les connaissances des entreprises sur le management de la production, de renforcer la maîtrise du processus de transformation et de les informer des exigences relatives à l'emballage.

L'événement est aussi une plate-forme d'échanges avec les rencontres Be to Be prévues entre les porteurs de projets d'appui au TPE, PME et PMI locales (renseignements, entretiens, orientations et accompagnement).

L'accès au forum est libre. Il sera suivi d'une semaine commerciale qui aura lieu du 29 septembre au 5 octobre à la Chambre consulaire. Cette semaine sera lancée en marge du forum en vue de la promotion et la vente des produits et services des TPE (Très petites entreprises), PME (Petites et moyennes entreprises) et PMI (Petites et moyennes industries).