Angola: La loi des marchés publics exige le professionnalisme

La durabilité des biens et services, l'augmentation de la production nationale et locale, la sélection d'entreprises expérimentées, la réduction de la dette publique, entre autres objectifs visés par le gouvernement.

La gouvernante a dit que le bilan de deux ans de la province était positif, ayant reconnu toutefois qui restait beaucoup à faire pour accomplir intégralement les procédures participatives des micros, petites et moyennes entreprises, visant à améliorer la planification dans les acquisitions publiques pour éviter l'utilisation découlant des procédures de marchés non conventionnels.

Elle a souligné que la loi des marchés publics a été élaborée sur base de l'intérêt public et la promotion des principes de la concurrence et de la transparence.

Luanda — La loi des marchés publics exige de plus en plus du professionnalisme, en tant qu?activité de gestion, a affirmé mercredi, à Dundo, le vice-gouverneur en charge du secteur social et politique de la province de Lunda Norte, Mme Deolinda Satula Vilarinho.

