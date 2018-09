Afrique: CAF Ligue des Champions - Espérance-Etoile, un derby tunisien privé de supporters

Pour ce derby tunisien, l'Etoile Sportive du Sahel sera sans doute orpheline de ses supporters. Une décision qui émane des autorités sécuritaires tunisiennes visant à réduire les risques de violence lors de cette double confrontation. L'Esperance de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel se retrouvent sur la scène africaine 6 ans après leur dernière confrontation au même niveau de la compet'. Une opposition qui avait été arrêtée à la 69è minutes pour cause d'invasion du stade de Sousse. Les forces de l'ordre avait fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule ce jour-là. Les dernières oppositions entre les deux clubs ont été très tendues même en championnat.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.