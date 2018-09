Afrique: CAF Ligue des Champions - Le WAC à Sétif pour déplumer l'Aigle Noir

Après avoir survolé la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, le Wydad Casablanca aborde aujourd'hui le quart de finale de la compétition par un duel 100% maghrébin face à l'Entente sétifienne. Un match aux enjeux primordiaux pour les Rouges qui sont engagés dans la course pour conserver leur titre de champion d'Afrique. Placée sous la houlette provisoire de Abdelhadi Sektioui, le club casablancais devra revenir d'Algérie avec un résultat positif afin de disputer le match retour à Casablanca sereinement. Il est vrai que le WAC reste sur une défaite en championnat, mais les joueurs, forts de leur expérience continentale, ont déjà tourné la page pour se concentrer complètement sur cette confrontation maghrébine qui sera sifflée par l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane, secondé par son compatriote Moussouda Montel et le Ghanéen Issa Yaya.

