Angola: Le livre "Mentalidade de Escravo" sur le marché

Luanda — L'ouvrage "Mentalidade de Escravo" (Mentalité de l'esclave) écrit par l?économiste angolais Manuel da Cruz Neto, a été lancé mercredi au memorial António Agostinho Neto (MAAN), à Luanda.

Dans ce manuel de 88 pages reparties en six chapitres, l'auteur aborde la nécessité de changer la mentalité des citoyens, évalue les causes ou les origines de certains comportements humains et s'interroge sur la similitude de pensées et attitudes des africains en général.

Dans l'œuvre, Manuel da Cruz Neto pose quelques questions liées sur la nécessité de changement de mentalités partant d'un raisonnement que le lecteur aussi accepte.

"Si nous continuons à penser et à agir comme nous le faisons jusque-là, nous ne pouvons pas attendre des résultats différents », a dit l'économiste à la présentation du livre

Selon lui, le succès ou l'insuccès dans la vie dépend de la façon de penser, d'agir et de percevoir le monde et non une simple occasion, un destin ou un hasard.

Formé en Economie, Manuel da Cruz Neto est né à Malanje le 24 juin 1958.