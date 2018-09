Angola: Des entreprises dans l'attente de la loi du mécénat

La destruction partielle des plafonds, des vitres des fenêtres et portes de différentes institutions… Plus »

La conférence nationale sur l'importance du mécénat a été ouverte par la ministre de la Jeunesse et Sport, Ana Paula do Sacramento Neto â Luanda, et a connu la participation des entreprises ainsi que des institutions publiques et privées.

Elle a tenu ces propos lors de la conférence nationale sur le mécénat, jeunesse/sport déroulée en collaboration avec l'entreprise The Bridge, dont l'objectif est de faire connaitre aux hommes d'affaires et acteurs sociaux les bénéfices fiscaux que la loi offre.

Nous voulons que ce décret entre rapidement en application et soit bénéfique aux entreprises qui vont appuyer les projets sportifs, culturels et éducationnels au pays, a-t-elle dit.

Luanda — Les entreprises attendent, impatiemment, l'approbation de la loi du mécénat pour avoir des bénéfices fiscaux et élargir leur responsabilité sociale, a déclaré jeudi à Luanda, la directrice du Groupe The Bridge, Leonor Sá Machado.

