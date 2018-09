Sénégal: Basket - Des Sénégalaises expérimentées et ambitieuses au Mondial 2018

Valérie Garnier, coach des « Bleues », décrypte les atouts de ce premier adversaire, au micro de la Fédération française de basket-ball (FFBB) : « Les points forts du Sénégal sont la mobilité de ses joueuses, leur présence au rebond et leur spontanéité. » Que ce soit à Antibes ou à Tenerife, les Sénégalaises s'appuieront en outre sur un noyau dur de joueuses très expérimentées. Avec une moyenne de 29 ans et six trentenaires dans le groupe, le Sénégal a l'un des effectifs les plus âgés de cette Coupe du monde 2018.

Pour parvenir à leurs fins, l'intérieure Astou Traoré et ses partenaires devront dominer la Lettonie et/ou la Chine dans le groupe D, sans sombrer face aux redoutables Américaines, grandissimes favorites de cette Coupe du monde. « Nous allons travailler dur pour battre certaines de ces équipes, indiquait l'entraîneur Cheikh Sarr au site de la Fédération internationale (FIBA). Si nous analysons nos derniers matches face à ces équipes, je pense qu'il est juste de dire que l'écart a diminué entre nous, la Chine et la Lettonie. [... ] Contre les USA, nous allons essayer de nous concentrer sur notre performance plutôt que de penser au résultat. Elles évoluent à un autre niveau ».

