Algérie: Ligue 1 Mobilis (6e journée) - Le huis-clos a brisé "le Clasico", MCA-JSK

Les deux derniers matchs de cette journée, ES Sétif-DRB Tadjenanet et USM Bel-Abbes- USM Alger ont été reportés en raison de la participation des Sétifiens et Usmistes aux compétitions africaines (Ligue des champions et Coupe de la Confédération).

Enfin, le stade du 20 août (Alger) abritera le match des "mal-classés" entre les locaux du CR Belouizdad (16e - 2 pts) et les visiteurs de l'O. Médéa (12e - 4 pts). Les gars de "Laaquiba" défaits sur le fil à Sétif (2-3) dans le temps additionnel alors qu'ils menaient (2-1), vont tout faire pour enregistrer une 2e victoire, devant une équipe de l'OM en perte de vitesse et battue à domicile par le MCA (1-2) .

Une nouvelle défaite des "Criquets" à Béchar, pourrait précipiter le départ de l'ex-entraîneur du PAC, l'Espagnol Josep Maria Nogués, de plus en plus contesté par la direction "Bordjienne". La tâche des camarades de Faouzi Chaouchi semble compliquée, surtout que la JSS est quasiment imbattable à domicile.

Les "Vert et Rouge" vainqueurs mardi à Médéa (2-1), ont semble t-il, digéré leur passage à vide enregistré en début de saison, qui a leur a coûté une élimination précoce en Champions's League africaine, et qui a débouché sur le limogeage du Français Bernard Casoni, remplacé provisoirement par l'enfant du club, Rafik Saifi, lequel entamera ses fonctions sur le banc de touche dimanche.

On se rappelle la fin de la saison écoulée, lorsque les "Canaris" avaient mis fin au rêve du "Doyen" qui jouait sur les deux tableaux nationaux, en le battant (3-1) en championnat et en demi-finale de la Coupe (aux tab), disputée à Constantine.

Ceci dit, ces deux grands du football algérien, les plus populaires du pays, restent sur une victoire acquise mardi aux dépens de l'O.Médéa (2-1) et le Paradou AC (1-0).

Le MC Alger (4e - 8 pts) et la JS Kabylie (2e - 9 pts) joueront donc devant des tribunes tristement "vides" au grand dam des puristes habitués dans le passé à de belles prestations de part et d'autre.

