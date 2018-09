Sénégal: En prélude à la journée internationale de la démocratie, ce samedi - Les personnes handicapées plaident l'amélioration de leurs droits de vote

Identifier les défis auxquels les personnes en situation de handicap font face dans l'expression de leur citoyenneté, la participation politique et l'accès aux instances de prise de décision, les obstacles à la jouissance de leurs droits civils et politiques, dont le droit de vote, et les actions de plaidoyer auprès des organes de gestion des élections. Tels sont les objectifs de l'atelier initié par Open Society Initiative for West Africa (Osiwa). Le rencontre ouverte à Dakar hier, jeudi 13 septembre 2018, dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie qui sera célébrée demain, samedi 15 septembre, s'articule autour du thème «Handicap et participation citoyenne au Sénégal.»

Dans le cadre des élections présidentielles et locales de 2019 au Sénégal, Open Society Initiative for West Africa (Osiwa) a tenu un atelier sous le thème: «Handicap et participation citoyenne au Sénégal», afin de contribuer à la réflexion sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Entre autres objectifs, les participants entendaient identifier les défis que rencontrent les personnes en situation de handicap dans l'expression de leur citoyenneté, la participation politique et l'accès aux instances de prise de décision. Tout comme les obstacles à la jouissance de leurs droits civils et politiques dont le droit de vote, les actions de plaidoyer auprès des organes de gestion des élections, des partis politiques et des médias pour un processus électoral inclusif. Au bout du compte, il était question de formuler des recommandations pour les élections présidentielles et locales de 2019 et pour des réformes dans le futur.

Pour le président de la Fédération sénégalaise des Associations de personnes handicapées, Yatma Fall, « il faut que le handicap soit pris en compte dans toutes les initiatives de développement, dans toutes les stratégies, tous les programmes et dans toutes les politiques publiques. C'est dans ce cadre que, avec Osiwa, nous avons initié cette journée de consultation pour voir quelles sont les obstacles identifiés dans la participation politique et dans la participation citoyenne des personnes handicapées ». Et Yatma Fall de souligner, par ailleurs, que les personnes en situation de handicap font face parfois à des difficultés d'accès aux lieux de vote et à l'information lors des élections. Et d'ajouter : «il y a aussi les difficultés liées à certaines croyances qui font que les personnes handicapées qui militent dans certaines organisations politiques ne sont pas mises au devant de ces organisations, en tout cas dans des positions éligibles. C'est pourquoi nous pensons qu'à l'issue de cet atelier et après l'audit que nous avons fait sur le processus électoral sénégalais, les recommandations qui seront faites vont aller dans le sens de la modification de certaines dispositions du Code électoral pour faciliter cette participation effective des personnes handicapées», a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l'administrateur du programme Gouvernance politique à Osiwa, Mathias Hounkpe, a rappelé qu'il «est du devoir des gouvernants et de tous les acteurs impliqués dans l'organisation du processus électoral d'assurer les conditions idoines pour une participation optimale et effective de tous. Pour ce faire, tous les éléments sur les conditions de participation doivent être accessibles et adaptés à tous les types de handicap». Cette réflexion placée dans le contexte de la Journée internationale de la démocratie qui sera célébrée demain, samedi 15 septembre, permettra d'échanger sur l'état de la législation nationale et de son application, les réalités vécues, la participation civique et politique et les priorités d'action identifiées par les représentants des personnes en situation de handicap.