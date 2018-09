Congo-Brazzaville: L'opposant Paulin Makaya attend toujours sa remise en liberté

Pour rappel, le président de la petite formation d'opposition l'Union pour le Congo a été accusé par les autorités de Brazzaville d'avoir organisé en octobre 2015 une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel. Paulin Makaya avait déjà été condamné à deux ans de prison en première instance et la peine confirmée en appel en mars 2017.

Malgré l'annonce de ce jeudi, Paulin Makaya n'est toujours pas sorti de prison. Cet opposant congolais a été condamné ce jeudi à Brazzaville pour « complicité d'évasion de prisonniers » à un an de détention, mais comme il a déjà passé ce temps derrière les barreaux, le juge a par la même occasion ordonné sa libération immédiate. Pour le moment, ses partisans et ses proches attendent toujours sa libération effective.

