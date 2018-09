Afrique de l'Ouest: Ligue des Ulémas du Sahel - session de formation sur les valeurs de l'islam pour lutter contre l'extrémisme

ALGER - La Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams des pays du Sahel organise depuis mercredi, durant trois jours, à Agadez (Niger), une session de formation et de sensibilisation à l'importance des valeurs de l'islam dans la lutte contre l'extrémisme violent, indiquent les organisateurs.

Prennent part à cette session, organisée en coordination avec les partenaires de la Ligue dans la région, sous le slogan "le rôle des valeurs et des mœurs islamiques dans la lutte contre l'extrémisme violent", plusieurs imams et prédicateurs, des représentants de la société civile locale, des élus locaux de la région d'Agadez (Nord Niger), outre des représentants de l'Unité de fusion et de liaison (UFL).

Lors de cette session, il sera procédé à "la définition des mécanismes de relance du rôle des différentes composantes de la société, dont la famille, l'école, la zaouïa, la mosquée et les medias dans l'ancrage des valeurs de l'islam chez les catégories ciblées par ceux qui prêchent la haine et l'extrémisme violent et encouragent le crime transfrontalier", précise la même source.

Les participants devront évoquer plusieurs volets dont le rôle de la femme dans la protection de la famille, la lutte contre l'extrémisme, le rôle de l'école, de la mosquée et de la zaouïa dans la diffusion des valeurs de l'islam au sein de la société et la protection de la société contre l'extrémisme et les fléaux sociaux.

Il sera également question du rôle des medias et des réseaux sociaux dans la promotion des valeurs et des mœurs islamiques chez les jeunes, ajoute la même source, soulignant qu'en marge de cette manifestation, 500 cartables seront distribués au profit des élèves de la région d'Agadez.

La Ligue œuvre à trouver des "solutions préventives aux phénomènes néfastes prévalant dans la région du Sahel et en Afrique en général, comme dans d'autres régions du monde, dont l'extrémisme religieux et l'extrémisme violent.

Elle compte des prédicateurs et des imams de différents pays du Sahel (Algérie, Mauritanie, Mali, Nigeria, Niger, Burkina-Faso et Tchad), outre trois Etats observateurs dans le cadre du processus de Nouakchott (Cote d'Ivoire, Sénégal et République de Guinée).