Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté à Tizi Ouzou (MDN)

Alger — Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté jeudi à Tizi Ouzou par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a appréhendé, le 13 septembre 2018, un élément de soutien aux groupes terroristes à Tizi Ouzou (1ère Région militaire)", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), huit (08) orpailleurs et ont saisi un camion, (04) détecteurs de métaux, (07) groupes électrogènes et (04) marteaux piqueurs".

Des détachements combinés de l'ANP et de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Batna et Khenchla (5e RM), et Tizi-Ouzou (1e RM) trois (03) fusils de chasse, une quantité de munitions et (43) quintaux de feuilles de tabac, tandis que (7273) unités de différentes boissons ont été saisies à Oran et Relizane (2e RM), alors que des tentatives de contre bande de (9863) litres de carburant ont été déjouées à Tébessa et Souk- Ahras et El-tarf (5e RM)", souligne le communiqué.

En outre, des Gardes-côtes à Aïn Témouchent (2e RM), "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de (16) personnes à bord d'une embarcation pneumatique, tandis que (29) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à In Guezzam, Ghardaïa, Ouargla et Tlemcen", conclut le MDN.