Sénégal: PDS-clash avorté suite au plan b à la candidature de Karim Wade - Madicke Niang «tempère» Me Wade

Alors qu'en temps ordinaire, les différends de fond comme de forme entre Me Wade et l'un quelconque des pontes libéraux, surtout pour ce qui concernait le cas Karim Wade, aboutissait généralement à un divorce d'avec le Pds, Me Madické Niang a échappé au «lynchage» qui a poussé depuis 2012 pas mal de ténors libéraux à rompre les amarres avec le parti.

Cette fois, le Secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade, a invité le président du groupe parlementaire de l'opposition "Liberté et démocratie" et ancien ministre des Affaires étrangères à enterrer l'incident majeur survenu à cause de la lettre envoyée par des responsables du parti, réclamant pour le Pds un Plan B à la candidature de Karim Wade pour la présidentielle.

Un rétropédalage de l'ancien président de la République causé certainement par le calcul politique et même au-delà. Mieux, une reculade qui semble montrer la posture stratégique de Me Madické Niang dans le dispositif libéral de quête et/ou de fidélisation au Pds des certains bastions électoraux.

Qu'est-ce qui a bien pu motiver la rétractation de Me Abdoulaye Wade dans sa réponse à Me Madické Niang, dans l'affaire de la lettre des responsables du Pds, qui demandent une alternative à la candidature de Karim Wade pour la présidentielle prochaine ? Une question qui mérite attention, quand on sait la détermination de l'ancien président à remettre le parti, considéré par certains analystes comme son «patrimoine personnel», à son fils biologique et non à un «fils d'emprunt». En rectifiant son tir sur les considérations qu'il avait de Me Madické Niang, le fin stratège politique qu'est le « Pape du Sopi », comme le consacrent les observateurs avertis, a dû peser les enjeux de l'heure.

LA REPONSE MESUREE DE MADICKE NIANG CALME SON COMPAGNON DE LONGUE DATE

La réaction de Me Madické Niang a surpris Me Wade, qui n'a pas l'habitude d'entendre cela quand des sanctions sont prises contre des camarades de parti. Contrairement à certains responsables, comme Thierno Birahim Thiobane ou encore Farba Senghor et Pape Samba Mboup qui se sont fendus de déclarations pour s'en prendre à Karim Wade accusé d'être l'instigateur de leur divorce d'avec Abdoulaye Wade, Me Madické Niang a gardé toute sa sérénité et sa lucidité dans sa réponse. La mesure notée dans sa réplique, tout en jouant sur la fibre religieuse et confrérique, a beaucoup contribué à la reculade du "Pape du Sopi". Très «impulsif» par moment, surtout quand c'est sa colonne vertébrale qui tourne autour de son fils Karim Wade qui est visée, Me Abdoulaye Wade a préféré, pour cette fois, croire à la bonne foi de son compagnon de longue date que de se fier «aux informations provenant de plusieurs sources», comme il le dit.

Et pas seulement, l'ancien président du Sénégal a fait appel aussi aux liens «forts» qui les unissaient. En effet, dès ses débuts en tant qu'avocat, Me Madické Niang devient un proche de Me Wade, déjà un opposant politique très actif, lorsqu'il le défend dans l'affaire de l'assassinat du Me Babacar Sèye. Il continuera à le défendre sans arrêt et à le protéger des geôles dans lesquelles le pouvoir de Diouf ne cessait de vouloir l'enfermer. Comme lié à cet homme par une sorte de pacte secret, il continuera à défendre même sa progéniture, en l'occurrence son fils, contre la Crei. Me Madické Niang est même considéré comme l'alpha et l'oméga dans l'exil de Karim Wade, car étant le seul parmi les proches de l'ancien président à connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Cette posture de défenseur, Me Madické Niang l'a porté jusqu'à Touba. En mouride indéfectible, il a été comme ambassadeur du pouvoir libéral à Touba, d'autant plus que tout au long du magistère de Wade, il a été à toutes les négociations entre Dakar et Touba. Est-ce seulement cet aspect qui a été pris en compte dans cette volonté de faire la paix des braves à quelques mois des élections ? Quid des considérations politiques?

ME MADICKE NIANG, MAITRE DE MBACKE

Un retour en arrière, à savoir l'élection législative du 30 juillet 2017, permet de lever un coin de voile sur les raisons qui pourraient pousser Me Wade à arrondir les angles avec Madické Niang, dans le but de sauver les meubles. A part le département de l'Europe Sud, où la coalition Wattu Senegaal a dépassé celle présidentielle Bby, à savoir 10.251 voix contre 9.136 voix, seul le département de Mbacké a fait la différence. La coalition de Me Wade a remporté 60.007 voix devant celle du président Macky Sall, 37.073 voix. La tête de liste de Wattu Senegaal à Mbacké n'est rien d'autre que le député Cheikh Mbacké Bara Dolly. C'est celui-là même qui fait partie des signataires de la lettre envoyée à Me Wade pour réclamer un Plan B pour le Pds, avec ses camarades parlementaires de Touba, Sokhna Astou Mbacké et Moustapha Diop, sans oublier Serigne Assane Mbacké, responsable du mouvement «Appel 221». Ce qui a très certainement poussé les informateurs de Me Wade à penser que Me Madické Niang est l'instigateur de ladite lettre, dans le but de faire une pression pour obtenir une réponse à sa lettre du 03 septembre. Même si le mis en cause, qui réclame sa proximité avec certains parapheurs de ladite missive, nie avoir été informé par ces derniers de leur acte, il n'en demeure pas moins que ceux-ci semblent épouser son idée de trouver une alternative à la candidature de Karim Wade. A cet effet, une guerre ouverte contre Madické Niang serait suicidaire pour Me Wade et le candidat du Pds. L'électorat de Touba, qui reste pour le moment le fief sans conteste du Pds, sera à cet effet effrité. Que pèserait le candidat du Pds, Karim Wade à une élection présidentielle sans le soutien absolu de Touba ?

KARIM WADE, PLUS PORTE PAR LES MOUVEMENTS DE SOUTIEN

En réalité, le fils de l'ancien président n'est pas forcément majoritaire au sein du Pds. Sa force provient non seulement du soutien infaillible de son père, qui veut en faire son successeur, mais surtout des nombreux mouvements créés par des jeunes pour le soutenir, 300 selon eux. Lui-même aurait refusé, selon certaines indiscrétions, la fusion proposée par certains responsables avec le parti. Une erreur qu'il ne va certainement pas commettre car convaincu qu'il a un contrôle total sur ses mouvements de soutien. Ce qui n'est pas forcément le cas au sein du Pds, sans un coup de pouce de son père Sg national du parti. Ces mouvements sont toujours aux avant-postes du combat, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de Karim Wade. En atteste l'arrestation de 36 de leurs membres, lors de la journée avortée de mobilisation initiée par le président Wade, le mardi 25 juillet 2017, pour dénoncer les problèmes notés dans la restitution des cartes à leurs titulaires. Mieux, lors de la cérémonie de lancement des opérations de parrainage pour le candidat du Pds, ce sont ces mouvements qui avaient rempli l'enceinte de la permanence Oumar Lamine Badji. D'ailleurs, à cause de leur rivalité, certains d'entre eux ont été à l'origine du désordre noté lors de ladite cérémonie, faisant sortir de ses gonds le porte-parole du Pds, Babacar Gaye, qui a traité l'un d'entre eux «d'indiscipliné». Le hic pour ces mouvements de soutien, leur implantation au niveau national reste timide. Ce qui nécessiterait l'utilisation des canaux du Pds, à l'intérieur du pays, si toutefois Karim Wade devait se présenter à la présidentielle. En tout état de cause, cette histoire d'alternative à la candidature hypothéquée de Karim Wade pour la présidentielle de 2019, est loin de connaitre son épilogue. Me Madické Niang et tous ceux qui adhèrent à cette idée de plan B n'ont pas encore dit qu'ils renonçaient face à la persistance de Me Wade.