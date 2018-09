Algérie: Les 2 nouveaux projets de câbles sous-marins de télécommunications renforceront le débit d'internet

BISKRA - La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, Imane Houda Feraoun, a affirmé jeudi à Biskra que "les deux nouveaux projets de câbles sous-marins de télécommunications sont à même de renforcer le débit d'internet en Algérie".

Dans une conférence de presse animée en marge de sa visite de travail dans la wilaya, la ministre a indiqué que le premier projet sera à l'Est du pays à Annaba tandis que le second passera par Alger et Oran.

Elle a affirmé "espérer voir entrés en service ces deux lignes vers la fin de l'année en cours ou au début de la prochaine année afin d'augmenter le débit international de l'internet".

Concernant le réseau intérieur, Mme Ferouan a indiqué que le débit d'internet est "en constante progression" à travers les wilayas, en relevant qu'Algérie Télécom œuvre à rénover les réseaux et les équipements.

Elle a assuré à ce propos que les plus grands investissements en ce domaine ont été engagés entre 2017 et 2018 dans les wilayas du Sud et les zones rurales.

A propos du renforcement des ressources humaines d'Algérie poste, Mme Ferouan a relevé que 6.000 travailleurs ont été confirmés entre 2017 et le premier semestre 2018 et a assuré qu'un plan de recrutement complémentaire est prévu "avant la fin de l'année" dans la perspective de mise en service de nouveaux bureaux de poste.

La ministre a rappelé que dans certaines grandes wilayas dont Alger, il a été relevé un désengouement des jeunes pour le métier de facteur affirmant que dans la seule wilaya d'Alger, Algérie poste a recruté début cette année entre 6 et 10 facteurs sur une offre totale de 300 postes.

Au début de sa visite, la ministre a inauguré une agence commerciale d'Algérie Télécom à la circonscription administration d'Ouled Djellal et y a procédé à la mise en service du projet de sécurisation du réseau de télécommunication.

Elle a aussi inauguré un bureau de poste au village Bentioss dans la commune de Mekhadema et a procédé au chef-lieu de wilaya à l'inauguration d'un centre postal et la réouverture de la recette principale ayant connu des travaux d'aménagement.

La ministre a également posé la première pierre du siège de l'unité postale de wilaya et a mis en service trois connexions inter-wilayas en fibre optique (Biskra/El oued), (Biskra/M'sila) et (Lioua/Ouled Djellal) sur une distance totale de 244 km.