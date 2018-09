Algérie: Tennis/Championnat d'Afrique des 14 ans et moins - Mebarki en finale du tableau double

L'Algérienne Bouchra Rehab Mebarki s'est qualifiée vendredi matin pour la finale du tableau simple filles du Championnat d'Afrique des 14 ans et moins "garçons et filles", qui se dispute au tennis club de Bachdjarah (Alger).

Les tableaux "simple et double" sont dirigés par le juge-arbitre, Hakim Fateh assisté de Abderrahmane Chérifa. La direction du tournoi est assurée par Hamza Khelassi, directeur de l'organisation sportive et des compétitions (DOSC) à la FAT.

En finale, prévue vendredi en après-midi, Mebarki et Vaissaud affronteront les Egyptiennes Hana Al Sharif et Jermine Mahmoud.

Mebarki et Vaissaud ont dominé en demi-finale la paire composée de la Sud Africaine Suzanie Petorius et la Zimbabwéenne Nicole Maturkutire sur le score 6-3 6-2.

ALGER - L'Algérienne Bouchra Rehab Mebarki associée à la Malgache Yaelle Vaissaud ont validé jeudi soir, leur ticket pour la finale du tableau double filles du Championnat d'Afrique des 14 ans et moins "garçons et filles", qui se dispute au tennis club de Bachdjarah (Alger).

