Sénégal: Kaolack / Soutien au financement des Pme/Pmi dans la zone UEMOA - La BCEAO veut accroitre les 20 % de taux d'aide

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), en partenariat avec l'Etat du Sénégal, a procédé hier à Kaolack, au lancement officiel de la campagne de vulgarisation du dispositif de soutien au financement des Petites et moyennes entreprises (Pme) tout comme les Petites et moyennes industries (Pmi).

Présidée par le ministre du Commerce et de la consommation, Alioune Sarr, cette rencontre a surtout été convoquée pour poser les premiers actes de l'annonce d'une augmentation plus large des 20 % de taux de financement qui représente jusqu'ici la modeste allocation fixée aux Pme et Pmi dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Aussi, dans ce nouveau plan d'action dédié au financement des économies dans la zone de l'Uemoa, la Banque centrale s'investit à trouver une solution plausible à la problématique d'accès des Pme et Pmi au financement bancaire.

Et ce, à travers d'éventuelles incitations qui seront propulsées par la Banque centrale en direction des établissements de crédit pour une limitation standardisée du taux d'intérêt à moins de 10 %. Une batterie de mesures certes prise afin d'amener les Pme et Pmi dans un autre environnement économique plus ambitieux, qui est de créer un écosystème favorable, où l'on pourrait contribuer efficacement à la lutte contre le sous-emploi et la création d'une masse critique de Pme et Pmi promptes à susciter des richesses dans les huit (8) pays membres.

Ainsi dans ce contexte, la Banque centrale et l'Etat du Sénégal s'invitent à cet exercice pour offrir plus de place à ce genre d'entreprises dont le poids sur le tissu économique des pays de l'union leur confère une représentativité de 80 à 95 %, selon les pays. Il convient toutefois de préciser que pour la mise en œuvre du dispositif, cinq (5) acteurs sont appelés à collaborer en synergie : Les Etats, les structures d'appui et d'encadrement, les établissements de crédit, la Banque centrale et le marché financier régional.