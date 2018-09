Afrique: Basketball / Dernières phases éliminatoires mondial 2019 à Lagos - Le Sénégal engage le chemin de la coupe du monde

Le Sénégal engage ce vendredi la manche aller du second tour des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du monde 2019 qui se déroulent du 14 au 16 septembre à Lagos. Les Lions entrent en lice ce vendredi à 17h 30 face au Rwanda avant d'enchaîner le samedi et le dimanche vers deux décisives confrontations face au Mali et au Nigeria. La nouvelle formule lancée par la Fiba. Avec l'ambition de décrocher l'un des 5 tickets du quota africain à la Coupe du monde de basketball qui aura lieu en Chine en 2019.

L'équipe du Sénégal fera, ce vendredi 14 septembre au National stadium de Lagos, ses grands débuts dans le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde en faisant face au Rwanda son premier adversaire dans la poule F composée de six équipes.

A défaut de jouer contre la République Centrafricaine et la Côte d'Ivoire, avec qui il partage le même groupe, le Sénégal affrontera selon la nouvelle formule adoptée par la Fiba, le Mali, le Rwanda et le pays hôte le Nigeria. Pour cette compétition phare, l'instance mondiale du basket a cette fois-ci, changé de mode opératoire.

Si les qualifiés au Mondial ou aux Jeux olympiques étaient connus après les compétitions dans les différentes confédérations, désormais, chaque continent aura droit à des éliminatoires réparties. Pour cette seconde phase chaque équipe disputera 6 matchs (aller et retour). Les points engrangés par chaque équipe qualifiée après premier tour, ont ainsi été comptabilisés dans le classement de chaque équipe dans les deux groupes qui ont été constitués.

Cependant, les équipes qui se sont déjà affrontées lors du premier tour, ne se croiseront pas à nouveau. Considéré avec la Tunisie et Nigeria comme l'un des grands favoris pour remporter l'un des cinq places de la zone Afrique, l'équipe du Sénégal va livrer «trois finales ».

Les Lions ont engrangé au premier tour 11 points. Soient 5 victoires et une défaite. Ce qui leur permet aujourd'hui de figurer en pole position. Mais la route ne s'annonce pas moins ardue puisque la bande à Gorgui Sy Dieng et Maléye Ndoye doivent serrer les rangs et s'assurer au moins deux victoires pour espérer accrocher le wagon qui mène au Mondial chinois en 2019. Et les adversaires qui se dressent devant eux ne sont pas les moindres dans le ghota du basketball continental

LE RWANDA : UN «SANS GRADE» SUR LE CHEMIN DES LIONS

Pour son entrée en lice dans la compétition, c'est un «sans grade» qui se dressera ce vendredi sur la route de l'équipe du Sénégal. Si elle n'est pas citée parmi les cadors du basketball continental, l'équipe rwandaise fait partie des équipes qui montent. A preuve, sa qualification dans le top douze du continental. Et elle n'est sans doute pas usurpée pour avoir réussi à tenir la dragée haute à ses adversaires de la manche aller du premier tour. En faisant plier, au Palais des sports Salamatou Maïga, les Aigles du Mali (74-70), les Rwandais ont sans doute créé la sensation. Les Rwandais ont terminé avec un bilan mitigé de 3 victoires et 3 défaites. Outre le Sénégal, les partenaires de Kenneth Gasana, Darrius Garrett affronteront la Côte d'Ivoire et la République Centrafrique.

LE DUEL SENEGAL MALI : LE GRAND DERBY

La confrontation entre le Sénégal et Mali, prévue ce samedi 15 septembre, sera l'un des derbies les plus attendues de cette ultime phase des éliminatoires. Un duel qui s'annonce explosif entre deux équipes rivales qui se dispute depuis une dizaine d'années le leadership de la zone 2. Contrairement aux Lions (11 points), les Aigles n'ont pas pris du bon bout la manche aller du premier tour disputée à domicile. Surpris d'entrée au Palais des sports Salemata Maïga, par la sélection rwandaise, les Aigles ont ensuite enregistré une double défaite face au Nigeria et ont terminé à la troisième place du classement du groupe B, à l'issue des matches de la manche retour qui se sont déroulés du 29 juin au 1er juillet dernier au Nigeria. Avec deux (2) victoires contre quatre (4) défaites (8 points), la formation malienne est dos au mur. En plus du Sénégal, les Aigles ont volé haut que la République de Centrafrique qu'ils croisent ce vendredi 14 septembre et la Côte d'Ivoire (16 septembre)

LIONS VONT DEFIER L'«OGRE» NIGERIAN

Pays hôte de cette manche aller du second tour, le Nigeria fera figure de grandissime favori pour l'octroi du tout premier ticket pour la Coupe du monde. La formation nigerianne a d'ailleurs montré d'entrée la couleur en faisant le carton plein à l'issue de premier tour avec 6 victoires sur 6 (12 points). Seule la Tunisie en tête du groupe E, a réussi à faire autant. Le Nigeria avait validé son billet pour le tour suivant par d'écrasantes victoires contre le Rwanda (108-53) et ensuite l'Ouganda (102-86). Les «D'Tigers» avaient, on le rappelle, éliminé les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng en demifinale des Afrobaskets 2015 et 2017 en Tunisie (2015) (88-79) et en 2017 (76-71). Ce qui fait que ce second tour des éliminatoires du Mondial 2019 s'annonce comme des retrouvailles aux allures de revanche entre le Sénégal et le Nigeria et surtout de finale du groupe F

CINQ PLACES POUR 12 NATIONS

Dans l'autre groupe F, basé à Tunis, la Tunisie, pays-hôte (12 points), se positionne en tête du groupe. Elle est suivie du Cameroun, de l'Angola, de l'Egypte, du Maroc et Tchad. Les matches retours du deuxième tour se disputeront lors de la cinquième fenêtre (du 26 novembre au 4 décembre 2018). Les deux meilleures équipes des groupes E et F tout comme l'équipe classée meilleure troisième, valideront leurs billets pour la Coupe du Monde de Basketball FIBA 2019. Pour la toute première fois, la compétition phare de la Fiba regroupera 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.