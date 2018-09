Algérie: Des projets de réalisation de structures pédagogiques pour éviter la surcharge des classes

Au terme de cette visite, la ministre a rencontré les parents d'élèves venus accompagner leurs enfants et a noté leurs préoccupations, affirmant que le secteur était ouvert à toute ou proposition en les invitant a créer une association de parents d'élèves étant, précise la ministre, "un partenaire important" pour mener à bien et promouvoir l'école algérienne.

Lors de sa visite à l'école primaire "Mohamed-Salah Boucenna" à El Mohammadia, la ministre a reçu des explications sur les équipements pédagogiques et matériels dont dispose cet établissement qui a ouvert ses portes le 5 septembre, en plus des 12 classes dont deux (2) classes spéciales au préscolaire et une cantine. Mme. Benghabrit a saisi cette occasion pour adresser des orientations aux responsables ainsi qu'aux professeurs en termes de gestion et de prise en charge des élèves.

A ce propos, la première responsable du secteur a affirmé qu'une "vision prospective" était menée au niveau de son département et que "les mesures à mettre en œuvre sur le terrain ont été prises" afin d'éviter la surcharge des classes notamment à travers la mise en place de structures pédagogiques, indiquant que plusieurs structures étaient programmées pour cette rentrée scolaire et "dont la réalisation a connu un retard pour plusieurs raisons".

En Marge d'une visite d'inspection effectuée dans certains établissements scolaires à Alger-est, la ministre a précisé qu'une série de mesures avait été prise afin d'éviter la surcharge des classes, à l'instar des projets de réalisation de structures pédagogiques dont des établissements éducatifs (pour les trois paliers), en plus des classes aménagées et des cantines.

ALGER - La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé, jeudi à Alger, des projets de réalisation de nouvelles structures pédagogiques afin de pallier le problème de surcharge des classes et assurer le bien-être de l'élève et de l'enseignant.

