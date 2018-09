Ile Maurice: Economic Development Board - Rajiv Servansingh nommé au conseil d'administration

Chairman de MindAfrica et observateur économique, Rajiv Servansingh, a été nommé au conseil d'administration de l'Economic Development Board (EDB). Il se joint aux huit autres membres qui y siègent déjà et participera à sa réunion le 27 courant.

Rajiv Servansingh a confirmé sa nomination, ajoutant qu'il y voit une opportunité «pour contribuer de manière concrète à l'avancement économique du pays en travaillant de concert avec les autres membres du conseil». Aussi, il estime qu'il serait prématuré d'avancer des propositions avant d'avoir pris connaissance de l'état des travaux de l'EDB qui est en fonction depuis quelques mois seulement.

Quid des priorités de l'EDB ? À cette question, Rajiv Servansingh répond que le pays passe en ce moment par une phase critique de son développement. «Il y a de grands chantiers de travaux publics et d'aménagement des infrastructures. Ces grands projets vont certainement contribuer à maintenir un taux de croissance soutenu.» Pour passer à la vitesse supérieure, la compétitivité des secteurs économiques existants nécessite absolument l'assainissement des procédures et l'encadrement favorisant l'émergence de nouveaux espaces d'activités économiques.

Annoncé dans le Budget 2017-18, l'EDB chapeaute trois institutions phares, le Board of Investment, Enterprise Mauritius et la Financial Services Promotion Authority. De ce fait, il est appelé à fournir un soutien institutionnel dans la planification stratégique et assurer plus de cohérence à la formulation des politiques.

Un certain nombre d'activités seront organisées par l'EDB prochainement, lors de divers événements dont un Fashion Show connu comme Première Vision Paris (Paris-Nord Villepinte, 19 au 21 septembre), l'organisation d'une foire commerciale d'AGOA (New York, 25 au 30 septembre), le Salon national de l'immobilier (Paris, 12 au 14 octobre) et la tenue du Salon international de l'alimentation (Paris, 21 au 25 octobre).