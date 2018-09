Algérie: Proposition de fonds supplémentaires au titre du PLF 2019 pour le parachèvement de certains projets

S'agissant des travaux d'extension au niveau du port, le ministre des Travaux publics et des transports a fait savoir que "l'étude de ce projet est prête depuis afin d'aboutir à une meilleure conception avec un coût de 70 milliards de dinars, insistant sur la nécessité d'inculquer la culture du financement par les recettes des ports et ne pas compter sur le trésor de l'Etat".

Le ministre a indiqué que les deux parties de la route (52%) avaient été livrées l'année dernière, tandis que les travaux de le troisième tronçon qui s'étend de Sidi Aïch à Ighzer Amokrane et la pénétrante d'Amizour sur un 26km, avait atteint 75%. La réalisation de ce tronçon, a-t-il poursuivi, nécessite la réalisation de 18 infrastructures, car situé dans une zone montagneuse à relief accidenté requérant un tunnel de 166m de longueur et dont les travaux ont atteint 64%.

S'agissant des mesures prises pour accélérer la cadence des travaux, M. Zaalane a rappelé sa visite fin juillet dans cette région, laquelle a permis d'examiner la situation, d'aplanir les obstacles et de démolir plus de 300 habitations, ce qui a permis de libérer 95% de l'espace de l'itinéraire, payer les redevances des entreprises et résoudre le problème de sécurité relatif à l'accompagnement des étrangers et autres mesures.

Dans ce cadre, le ministre a rappelé les différents obstacles liés à ce projet, dont ceux inhérents au relief accidenté de la région, au glissement de terrain, au recensement de plus de 300 obstacles liés aux réseaux d'alimentation en eaux et en gaz, l'opposition des habitants à l'ouverture d'un couloir en raison de l'existence de 460 maisons, la rareté des carrières répondant aux standards, ainsi que le problème du non-recouvrement à terme des créances des entreprises de réalisation en raison de la situation financière du pays pendant cette période.

Dans le même contexte, M. Zaalane a rappelé l'importance de cette pénétrante autoroutière longue de 110 km, qui est parmi 13 pénétrantes autoroutières vers l'autoroute et qui parcourent trois wilayas, Jijel, Mila et Sétif.

En réponse à une question relative au retard accusé dans la réalisation de la pénétrante autoroutière de Djen Djen-El Eulma, aux mesures prises par les services du ministère des Travaux Publics et des Transports, en vue de remédier aux différents problèmes auxquels ce projet stratégique fait face, ainsi qu'aux délais de réception du 1er tronçon, le ministre a fait état d'une proposition d'affectation d'une enveloppe budgétaire supplémentaire à ce projet dont le coût s'élève à 8 milliards de DA, et ce, dans le cadre du PLF 2019.

Pour ce qui est du montant global proposé par le secteur en vue de financer la réalisation de certains projets, le ministre a indiqué que ce montant "peut être revu à la baisse ou à la hausse. Ce sont des choses qui sont en phase d'accord de principe et les prochains programmes seront abordés dans le cadre des travaux d'arbitrage avec le ministère des Finances et la Direction générale du budget".

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a affirmé, jeudi à l'Assemblée populaire nationale (APN), qu'une proposition avait été soumise à l'effet d'affecter des fonds supplémentaires à son secteur pour le parachèvement de certains projets, et ce dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF-2019).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.