Algérie: Moins de 7% des mamans allaitement exclusivement leurs bébé jusqu'à 6 mois

Oran — L'allaitement maternel est en "net déclin" en Algérie avec seulement 6,6% de mamans qui alimentent leurs bébé exclusivement avec du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, a alerté vendredi le Pr Belkacem Chefi, membre du Comité national de la promotion de l'allaitement maternel.

Interrogé en marge de l'ouverture du 8ième congrès international de gynécologie obstétrique de l'EHU d'Oran, qui se tient les 14 et15 septembre en cours, le Pr Chafi a regretté ce recul de l'allaitement maternel, soulignant que les facteurs qui conduisent à l'arrêt de l'allaitement naturel sont multiples.

Les accouchements par césarienne paraissent parmi ces raisons, les mamans qui n'allaitent pas dans les premières heures après la naissance du bébé ayant du mal à lui donner le sein, faisant notamment que les nouveaux nés perdent le reflexe de succion après quelques temps, surtout, quand le bébé s'habitue à la facilité et l'abondance du biberon.

S'agissant du recours de plus en plus fréquent des gynécologues aux césariennes, le Pr Chafi explique que ce n'est justement pas le recours qui est fréquent, mais plutôt les indications à cette opération qui l'est, en raison de la fragilisation de l'état de santé de la population de manière générale et de la propagation des pathologies (le diabète et l'hypertension notamment), ce qui rend l'accouchement par voie naturelle de moins en moins possible.

Le Pr Chafi a mis en avant l'importance du lait de sein, riche en minéraux et en vitamines, ce qui offre, ajoute-t-il, "une immunité suffisante" à l'enfant tout au long de sa vie. Il a appelé, dans ce sens, les femmes enceintes à nourrir naturellement leurs enfants, soulignant l'importance des "premières gouttes de lait de sein, souvent négligées par les femmes".

Pour encourager les mamans à l'allaitement naturel, il faut les préparer préalablement durant la grossesse et après l'accouchement, a-t-il estimé, appelant à la nécessité de convaincre les mères de l'importance de cette matière naturelle stérilisée, disponible durant toute la journée et facile à digérer par l'enfant.

En sus de ses biens faits naturels, le même spécialiste a rappelé la contribution du lait maternel dans la protection de l'enfant de certaines maladies dangereuses et la mère de certains cancers comme du cancer du sein, des ovaires et du col de l'utérus.

Le 8ème congrès de gynécologie obstétrique aborde une série de thème autours de la gynécologie obstétrique, les cancers gynécologiques, la contraception, les complications liées aux césariennes, la kystectomie par voie laparoscopique, etc, avec la participation de spécialistes de différentes régions du pays et de l'étranger.