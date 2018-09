Congo-Kinshasa: Geoffrey Mujangi Bia - Le Belgo-Congolais signe au Sporting Lokeren

Après un passage à Anderlecht, le milieu a terminé sa formation à Charleroi où il a fait ses débuts pros en 2006. En janvier 2010, il a rejoint Wolverhampton. Après une saison et demie, Geoffrey Mujangi Bia est passé au Standard, qui l'a prêté un an à Watford en août 2012. En 2015, le Belgo-Congolais quitte définitivement le club liégeois pour Sion. Après deux saisons en Suisse, il a émigré en Turquie, où il n'a pas beaucoup joué.

Geoffrey Mujangi Bia s'est lié avec Lokeren jusqu'au terme de la saison, a annoncé le club waeslandien via les réseaux sociaux. Le contrat comprend une option pour une année supplémentaire. Le joueur de 29 ans a convaincu Peter Maes à l'entraînement. Le joueur formé à Anderlecht et Charleroi a ensuite réussi ses tests médicaux et il a signé son contrat.

