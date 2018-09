Angola: Les actionnaires de la Banque Economique rejettent les propos d'Álvaro Sobrinho

La destruction partielle des plafonds, des vitres des fenêtres et portes de différentes institutions… Plus »

Ces actes, ajoute, le communiqué, se sont traduits dans un préjudice additionnel dans l'ordre de 1,5 milliards d'euros face à l'expectative à la suite de la communication de Besa sur le marché, et a placé cette banque dans une position de non respect des ratios minimums de solvabilité en vigueur.

La note rappelle que l'insuffisance des mesures internes de correction adoptées et l'incapacité ou indisposition du renforcement des capitaux par la majorité du capital du capital des actionnaires de Besa ainsi que la poursuite de l'aggravement du cadre opérationnel et financier de cette banque commerciale, ont résulté de la prise des mesures extraordinaires d'assainissement par le superviseur.

"Le risque de la discontinuité de l'activité de Besa et l'impact sur la stabilité financière a fait que la BNA émette une garantie souveraine de court terme alors que se clarifiaient les observations qui permettent de connaitre la dimension des solutions plus définitives de normalisation financières de l'institution », souligne le communiqué de la BNA.

Luanda — Le président du Conseil d'Administration de la Banque Economique et ses actionnaires ont rejeté en bloc, mercredi à Luanda, les déclarations de l'ex-président de la commission Exécutive de la Banque « Espírito Santo Angola » (Besa), Álvaro Sobrinho, qui a évoqué « une décision politique » comme cause de la faillite de cette institution financière.

