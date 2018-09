Angola: La moralisation des gestionnaires pour la défendre de l'intérêt public

La destruction partielle des plafonds, des vitres des fenêtres et portes de différentes institutions… Plus »

Elle a estimé que l'événement était opportun, compte tenu de la nécessité de diagnostiquer les difficultés de l'administration publique, en vue d'une action différenciée dans un monde plus global et compétitif, en plus d'améliorer les performances des serveurs.

Pour la gouvernante, les gestionnaires publics devraient maîtriser cette matière afin d'être alignés et d'améliorer leurs compétences, car «nier les principes de l'administration publique signifie ouvrir les voies les plus graves erreurs».

"Les citoyens exigent une plus grande transparence, objectivité et efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, visant la satisfaction du bien commun", a-t-elle indiqué.

Elle a dit que l'Inspection générale de l'Administration d'Etat (IGAE) a le devoir d'exercer le contrôle interne et externe, ainsi que de revoir les actes administratifs quand ils illégaux, inopportuns et peu pratiques, étant donné que le secteur public est confronté à une grande exigence des citoyens.

Selon la responsable, qui parlait jeudi au nom du gouverneur local à l'ouverture du séminaire sur les irrégularités dans l'Administration publique, l'action du pouvoir public est soumis à un contrôle interne et externe, afin qu'il puisse agir dans le strict respect des principes de légalité, moralité, transparence et efficience.

Benguela — La nécessité d'une grande moralisation des gestionnaires et fonctionnaires de l'appareil de l'Etat pour combattre des pratiques préjudiciables à l'intérêt public a été défendue dans cette ville, par le vice-gouverneur pour le secteur économique et social, Mme Deolinda Calianguila.

