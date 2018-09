Angola: Le ministre veut une meilleure couverture de la réalité angolaise

Luanda — Les attachés de presse devraient avoir pour priorité la création de relations avec les médias des pays où ils sont placés, afin de les influencer pour une meilleure couverture de la réalité angolaise par la presse de ces Etats.

Cette position a été exprimée vendredi, par le ministre de la Communication Sociales, João Melo, dans son discours à l'ouverture de la réunion méthodologique des attaché de presse, à Luanda.

Selon le gouvernant, la tâche principale des attachés de presse est de promouvoir l'image de l'Angola dans les pays où ils sont placés, soulignant qu'il leur appartient de poursuivre et de renforcer la diplomatie économique qui est mis en œuvre par l'Etat angolais.

À l'occasion, João Melo a estimé qu'une image externe positive était déterminante pour la capture des investissements dont le pays a besoin pour le moment.

Il a indiqué que l'Angola connaît actuellement un nouveau cycle politique caractérisé par un processus de réformes profondes à différents niveaux, en particulier l'ouverture politique, économique, diplomatique et informative, ce qui contribue au changement de la réputation du pays à la fois au niveau interne et à l'étranger. Dans le domaine de l'ouverture politique, il a mis l'accent sur une plus grande exhortation au dialogue avec la société, l'opposition politique, les leaders d'opinion, les groupes de pression, l'église et d'autres secteurs de la société.

L'ouverture économique a été caractérisée par la lutte contre les monopoles et l'adoption de mesures visant à stimuler la concurrence économique de tous, l'approbation d'une nouvelle loi d'investissement privé plus simple intéressant les entrepreneurs et investisseurs nationaux comme étrangers.

En ce qui concerne l'ouverture diplomatique et consulaire, João Melo l'a caractérisé par le positionnement de l'Angola jouant un rôle plus actif dans la région australe et au-delà, et le rapprochement avec l'Afrique du Sud et la SADC, ainsi que la mise en place d'une nouvelle relation avec le monde, notamment avec l'Union africaine et l'Union européenne, et également avec les processus en cours d'exemption ou de simplification des visas avec plusieurs pays.

Lors de la réunion d'une journée de 20 attachés de presse, sont débattues des questions concernant des informations sur la restructuration des services de presse dans les missions diplomatiques, l'information du Ministère des Relations Extérieures sur les questions budgétaires, la rotation des fonctionnaires nommés et révoqués, le guide des fonctions de l'attaché de presse et des directives méthodologiques.