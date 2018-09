Gabon: Mouila - La CNSS en bon pédagogue

L'atelier de sensibilisation et d'information initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale a pris fin en début d'après-midi à Mouila, capitale provinciale de la Ngounié. La rencontre s'adresse principalement aux employeurs exerçant dans ladite province

La Caisse nationale de sécurité sociale se fixe un nouveau cap, ce qui explique la mise en place d'une stratégie de communication avec plus de fluidité au profit de ses usagers notamment les employeurs. Mouila, chef-lieu de la Ngounié, vient d'abriter un atelier de sensibilisation d'information. La CNSS veut décourager les fraudeurs de tout genre. C'est pourquoi les autorités de l'institution axent leur vision sur la réactivité, l'orthodoxie, le mérite et l'efficacité, la CNSS a initié une campagne de sensibilisation auprès du patronat relevant de la compétence de la direction Ngounié/Nyanga. "L'informel est terminé" a martelé le chef de division Métiers, Ingrid Fannie Siba. La loi impose l'immatriculation des entreprises et des travailleurs", a-t-elle appuyé. La pédagogique s'impose à toutes les institutions.

La rencontre a été essentiellement fixée sur la présentation aux employeurs de la nouvelle organisation des activités au sein de la direction régionale, la mise en place d'une communication fluide et étroite avec les parties prenantes, la vulgarisation de la stratégie de la direction générale en matière de lutte contre la fraude et, surtout rétablir la confiance auprès des employeurs suite aux indélicatesses internes.

En novembre 1975, l'Etat gabonais crée la CNSS à travers la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant de la sécurité sociale et, renforcée par le décret 599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du présent code. "Tout le monde fait de demandes, mais est-ce que tout le monde est bénéficiaire" a interrogé le Directeur régional CNSS, Germain Ebolo. Il faut répondre aux conditions pour bénéficier de nos différentes prestations, a-t-il rappelé. Les échanges entre les panélistes et l'auditoire se sont focalisés sur la déconcentration des activités au sein des structures décentralisées , la réaffectation des ressources, la mise en place des divisions au sein au sein des directions régionales, la lutte contre la fraude sans occulter les nouvelles dispositions en termes de recouvrement, de contrôle et de paiements des cotisations et les nouvelles dispositions pour les agents en mission.

En initiant cette sensibilisation et série d'informations, la CNSS s'oriente vers une amélioration de relation les usagers à l'exemple des employeurs, la restauration de la confiance afin que les responsables d'entreprises déclarent et payent leurs cotisations in situ. Toujours dans l'objectif d'offrir des prestations de qualité, la caisse tient à voir son système de' recouvrement s'améliorer tout en assainissement le portefeuille employeurs par un meilleur suivi des créances exigibles. Dans ce chantier de changement, elle voudrait tendre à une meilleure prise en charge des réclamations et, mettre sur pied la règlement en vigueur conformément à la SST.