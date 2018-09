Maroc: Jeudis de l'OPM - Des concerts de musique de chambre à Casablanca, Rabat et Marrakech

L'Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) donnera des concerts à Casablanca, Rabat et Marrakech, les 18, 20 et 22 septembre respectivement, dans le cadre de la première série de représentations lançant sa saison de musique de chambre intitulée "Jeudis de l'OPM".

Pour ce premier rendez-vous de l'année, prévu à l'École internationale de musique et de danse à Casablanca et Rabat et au Musée Yves Saint Laurent à Marrakech, l'OPM choisit de mettre en avant la flûte traversière, proposant des œuvres incontournables pour flûte et piano. Selon un communiqué de l'OPM, le programme comprend des œuvres de Beethoven, Mascagni, Mendelssohn et Schubert, interprétées par le flûtiste Abdessmad El Azrak et la pianiste Victoria El Asbat.

Cet événement propose, ainsi, des concerts en formation réduite qui permettent d'être au plus proche des musiciens de l'Orchestre, note le communiqué, soulignant que la musique de chambre favorise les individualités artistiques et offre un répertoire de musique classique dédié à un petit ensemble instrumental.