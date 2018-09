Afrique: Des opérateurs économiques appellent à un partenariat maroco-turc en Afrique

Les cancers du sein et du col de l'utérus continuent de faire des ravages parmi les Marocaines. Ce sont, en… Plus »

Pour sa part, le président du Conseil d'affaires maroco-turc, M. Osman Kocaman a souligné la profondeur des relations économiques entre le Maroc et la Turquie, confortées par les liens historiques et culturels qui unissent les deux pays.

Après avoir souligné que le Maroc offre de multiples avantages et des opportunités importantes aux investisseurs étrangers et que les entreprises turques implantées au Maroc se sont déclarées satisfaites du climat attrayant des affaires, il a salué le rôle du Conseil dans la promotion des relations économiques bilatérales, notant que ce Forum a été consacré à la discussion du climat des affaires dans plusieurs pays notamment le Maroc dans le cadre des préparatifs du Forum Turquie-Afrique qui se tiendra prochainement à Istanbul.

Il a de même indiqué que le Maroc et la Turquie entretiennent des relations depuis 500 ans, fondées sur les principes de la coopération, l'entente et le respect mutuel, soulignant que les relations commerciales ne cessent de se développer notamment après la signature de l'accord de libre-échange entre les deux pays.

Dans une allocution lors de la séance d'ouverture du forum, le consul général du Royaume du Maroc à Istanbul, M'hamed Ifriquine, a souligné la nécessité de développer la complémentarité économique entre le Maroc et la Turquie, notant que le commerce bilatéral présente des avantages au-delà de l'aspect économique pour devenir un outil consacrant les relations humaines et civilisationnelles.

