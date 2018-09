Cameroun: Championnat du monde de volley-ball messieurs - Australie-Cameroun cet après-midi

Après leur défaite d'hier (3 set à 0) face à la Serbie, les Lions disputent leur troisième match de la compétition aujourd'hui à Bari.

Après le tirage au sort des poules du Championnat du monde en cours, Blaise Re-Niof Mayam, l'entraîneur national, et ses poulains se sont livré au jeu de pronostics, en imaginant les sélections nationales qu'ils avaient la possibilité de dominer dans leur groupe C.

Parmi elles, il y avait notamment la Tunisie et l'Australie. Le premier pronostic a donc été confirmé il y a deux jours, après la victoire par 3 sets à 0 face au Champion d'Afrique en titre.

Le deuxième sera-t-il également favorable au Cameroun? On le saura cet après-midi au Palaflorio, le palais des sports de Bari. Le coup d'envoi d'Australie-Cameroun sera donné à 17h, en heure locale. Il sera 16h à Yaoundé. Australie-Cameroun se dispute aujourd'hui pour la troisième fois dans l'histoire du Championnat du monde de volley-ball messieurs.

En 2010, le Cameroun s'était imposé sur le score de 3 sets à 1. C'est d'ailleurs l'Australie qui avait gagné le premier set. Quatre ans plus tard en Pologne, l'Australie avait sa revanche en s'imposant par 3 sets à 0. Qu'en sera-t-il cet après-midi ? Dans la tanière des Lions, on se veut optimiste. La victoire du Cameroun a été acquise en Italie.

La tradition doit être respectée, puisque nous y sommes, une fois de plus. Pour cela, il est important de trouver les failles dans le système tactique australien. Si Smith a montré des signes de fébrilité en réception, il faudra faire attention à Mote et à Walter très efficaces au service. Sans oublier Carroll, le pointu gaucher. Ce sera donc un match physique. Beaucoup plus que face à la Tunisie.

Avoir des ressources énergétiques, ne sera pas plus mal. Le Cameroun devra donc chercher à gagner le premier set. Ce qui constituera un plus sur le plan psychologique. Et surtout tout donner, pour conserver cet avantage. Même s'il est vrai que celui qui tiendra le plus longtemps physiquement aura la possibilité de gagner la rencontre.