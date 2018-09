Tunisie: «Super-motivé»

interview

Dieu merci. Je viens de reprendre les entraînements avec mes coéquipiers. Je me sens complètement rétabli de ma blessure.

Je saisis cette occasion pour remercier le staff médical qui a déployé beaucoup d'efforts pour que je me rétablisse à temps. Je suis super-motivé et fin prêt pour cette double confrontation avec l'Etoile.

Comment voyez-vous ce match aller en Ligue des champions face à un adversaire connu ?

Ce sera une confrontation très ouverte. Nous avons une bonne équipe face à une Etoile qui reste toujours une formation redoutable. Nous savons ce qu'il faut faire pour gagner la Ligue des champions. Il nous faut battre tout le monde quel que soit le nom de l'adversaire.

Donc, je pense que ce sera une double confrontation très ouverte.

Avec l'apport de votre public, pensez-vous que les «Sang et Or» soient avantagés pour le match aller de ce soir ?

Nous avons eu toujours, en Ligue des champions et en ligue 1, l'ascendant sur les Etoilés. Nous avons travaillé durement pour ce bras de fer. Nous sommes confiants. Ce n'est pas aussi parce que vous jouez face à l'ESS qu'il faut changer de philosophie. Nous sommes déterminés à imposer notre jeu pour dominer l'entrejeu adverse qui est pour moi le seul atout des Sahéliens.

Quel est votre scénario le plus préférable?

A mon avis, il faut marquer un but dans les vingt premières minutes. Après, tout sera possible avec mes coéquipiers qui sont assez préparés techniquement et tactiquement pour bloquer les manœuvres étoilées. Mais je pense qu'il faut gagner et ne pas encaisser un but à Radès. Nous avons les moyens humains et techniques pour réaliser un bon résultat ce soir en dépit de la force de l'Etoile.

Néamoins je pense que la qualification se jouera à Sousse et non à Radès.

Ce sera un match très ouvert?

Ce sera deux matches passionnants entre les deux meilleures formations en Tunisie et en Afrique. Mais dans ce genre de compétition à quitte ou double, on passera outre le volet manière dans la mesure où seul le résultat final compte. Nous allons rester vigilants en défense, plus clairvoyants à l'entrejeu et plus efficaces en attaque.

Danny Kouélé Tolé