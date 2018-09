Tunisie: De nouveaux marchés sollicitent nos services

interview

Voulez-vous présenter votre nouvelle invention: l'application informatique «Menutium»

Tout d'abord, je tiens à définir l'application informatique qui est un logiciel ou un programme développé avec une nouvelle technologie offerte par deux grandes sociétés informatiques de développement de logiciels à savoir : Google et Apple.

En fait, l'application Menutium est un logiciel ou encore un programme, développé par moi-même et contenant plusieurs codes (instructions de commande) donnés au Smartphone «ANDROID» et à l'iphone «IOS» pour exécuter certaines tâches facilitant l'accès aux menus des restaurants de proximité comme c'est le cas de mon invention: Menutium.

Quel est l'intérêt de la découverte de l'application Menutium ?

L'application Menutium permet de renforcer le menu interactif des restaurants, de gérer les commandes en ligne à travers les Smartphones et les tablettes, d'accroître le business des restaurants avec des interactions plus souples et homogènes. Cette application permet la livraison à domicile des plats commandés et qui seront payés à la livraison. Elle permet aussi la géolocalisation des restaurants et des livreurs, la classification des restaurants en catégories pour faciliter le choix des plats, la visualisation de l'état de la commande et la consultation de l'historique des commandes. Cette application est téléchargeable dans le Smartphone ou la tablette à travers l'entrée aux applications : «Play -Store» et «App Store».

Quelles sont les nouveautés à apporter dans l'application Menutium à l'avenir?

Parmi les nouveautés technologiques à développer et à introduire dans l'application Menutium, je cite notamment le paiement électronique, la gestion des points de fidélité, l'implémentation et l'introduction des notifications «Push» pour chaque promotion. Ces notifications sont en fait des actes publicitaires pour les divers restaurants de proximité. A noter que le paiement électronique se fait par carte e-dinar ou par carte bancaire. Il est garanti par un reçu mentionnant l'acte de paiement.

Quelles sont vos ambitions futures?

Mes principales ambitions sont de promouvoir cette jeune start-up: IOBIRD-Tunisie, et ce, en procédant à son extension à travers la république et en proposant la vente de mon logiciel ou application «Menutium» à l'étranger. Je tiens à signaler que notre start-up «IOBIRD Tunisie» a été sollicitée dans nombre de marchés étrangers dont notamment ceux des USA, de France, et d'Arabie Saoudite, et ce, afin de leur assurer d'autres services comme l'intelligence artificielle, le commerce électronique (vente en ligne de divers produits).