Tunisie: Des artistes tunisiens à l'honneur

Pas que du classique

La jeune femme maîtrise aussi bien la harpe classique qu'électrique. Elle a su, au fil des années, perfectionner son jeu et s'ouvrir à différents horizons musicaux. C'est à la harpe celtique qu'elle s'initie à ses débuts en Bretagne, avant de poursuivre une formation classique dans les conservatoires d'Epinal, de Bordeaux et de Paris. A 9 ans, elle rafle le 1er prix du Concours international de l'Ufam à l'unanimité, elle bénéficie par la suite de l'enseignement des plus grands maîtres de l'instrument (Elisabeth Fontan-Binoche, Marie-Pierre Langlamet, Xavier de Maistre, Isabelle Moretti, Jana Bouskova, Audrey Perrin, Marie-Emmanuelle Allant-Dupuy, Isabelle Coulon... ).

En Australie, elle se perfectionne en Bachelor à l'Université Nationale Australienne auprès d'Alice Giles, figure majeure du monde de la harpe. Elle rejoint alors le Seven Harps Ensemble (SHE), qui commande de nombreuses pièces pour harpe et tourne dans le pays après la sortie du disque Bolmimerie. Elle poursuit par la suite, en Master, des études de composition à Columbia University à New York, et s'immerge dans la musique électroacoustique au légendaire Computer Music Center. Lauréate du prix Arts Initiative de la fondation Gatsby, elle travaille également aux Etats-Unis avec des compositeurs émergents, créant les œuvres pour harpe qu'ils lui dédient.

Maia a joué en soliste ou chambriste dans plus de vingt pays et se produit régulièrement sur tous les continents, dans des festivals, des émissions de radio et de télévision, avec des troupes de théâtre ou encore des compagnies de danse. Elle a collaboré en tant que soliste ou harpe solo avec des orchestres comme l'Orchestre national de la radio d'Ukraine, l'Orchestre symphonique tunisien, l'Orchestre philharmonique du Maroc, l'Orchestre national de la République Dominicaine, le Secession Orchestra, l'Orchestre Henri IV... et a travaillé avec des chefs d'orchestre comme Jean-Claude Casadesus, Nicolas Brochot, Pierre-Michel Durand ou Pablo Mielgo.

L'artiste décide de ne pas s'arrêter à une carrière de soliste classique et touche à tous les styles : musiques du monde, electro, jazz, latino, reggae ou encore hip-pop... La harpe en voit de toutes les couleurs. Elle se passionne pour les projets artistiques les plus surprenants et n'a de cesse d'ouvrir de nouvelles expériences musicales. Au cours de résidences artistiques au Maghreb et en Afrique de l'Ouest (Tunisie, Libye, Niger, Guinée, Sénégal), elle s'initie aux musiques traditionnelles de ces régions et en crée des arrangements pour harpe.

Maia n'est pas à sa première collaboration avec des artistes tunisiens et est une habituée de nos scènes. Depuis 2015, on l'a vue sur la scène du Théâtre municipal, au 4e Art, aux Festivals de Carthage et d'El Jem, au Palais des congrès en clôture des JCC 2017, à l'Acropolium de Carthage, à l'Institut français de Tunis, à l'Agora, ou encore au Théâtre de Sousse. Elle vient régulièrement bercer nos oreilles de musique classique en interprétant des concertos pour harpe, accompagnée par l'Orchestre symphonique tunisien. Elle a revisité des perles de la chanson tunisienne comme Lyoum Galetli Zin Ezine avec Mohamed Ben Slama. Et tout récemment, elle a créé «Harkan», un duo harpe et qanun avec le jeune virtuose tunisien Mohamed-Amine Kalaï.