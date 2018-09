Sénégal: Littérature - David Diop auteur phare de la rentrée littéraire

« Au début, mes copains de la tranchée étaient si contents que je leur rapporte des mains ennemies qu'ils les ont même touchées. Certains ont même craché dessus en rigolant. Dès mon retour dans le ventre de la terre avec ma deuxième main ennemie, mon copain Jean-Baptiste a fouillé dans mes affaires. Il a volé ma première main et je l'ai laissé faire, parce qu'elle commençait à pourrir et à attirer les rats. Je n'ai jamais aimé la première main, elle n'était pas belle ».

On ne peut en dire autant de tous les romans de la rentrée, celui de David Diop, "Frère d'âme", possède un ton singulier, incantatoire, voire halluciné. Ce texte nous projette dans la « Grande Guerre », où la vie d'un homme dans les tranchées valait moins que l'éclat d'obus qui le tuerait et quasi rien s'il avait la peau noire d'un tirailleur sénégalais. Alfa Ndiaye a passé ses jeunes années avec son ami, son frère jusqu'à être amoureux de la même femme, Mademba Diop. Celui-ci, blessé à mort sur le champ de bataille où ils sont tous les deux, lui demande de l'achever mais Alfa n'en trouve pas la force. Il lui remet comme il peut les tripes dans le ventre mais les chairs, bien que sans espoir d'amélioration, sont plus faciles à rassembler que les esprits. Et celui d'Alfa sombre dans un délire où un passé vécu comme une légende se mêle à la sauvagerie des combats d'aujourd'hui, il est devenu un monstre après avoir été un héros : il coupe les mains des ennemis qu'il tue au corps à corps, les ramène comme des trophées et passe pour un individu dangereux, ce qui n'est pas faux.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.