Congo-Brazzaville: Assainissement - Lancement de l'opération "Talangaï debout"

L'initiative de la députée élue de la 5e circonscription électorale de Talangaï, Claudia Ikia Sassou N'Guesso, sera lancée ce 15 septembre et vise, entre autres, à soulager tant soit peu, les souffrances des habitants de cet arrondissement de Brazzaville, exposés souvent aux catastrophes naturelles.

L'opération "Talangaï debout" consiste au planting d'arbres, notamment les bambous, gazons et vétivers dans les zones accidentées du quartier 68, déjà menacées par des éboulements. Le désensablement de certaines rues dans la zone dite "Simba pelle est également prévu. Cette action communautaire sera menée en partenariat avec le Programme national d'afforestation et de reboisement. Quant au volet relatif au curage et dragage des eaux de la rivière Tsiémé, il sera conduit en collaboration avec la mairie de Brazzaville.

Tête de liste du Parti congolais du travail à Talangaï lors des élections locales de 2017, Claudia Ikia Sassou N'Guesso a associé à cette initiative tous les élus du 6e arrondissement. C'est ainsi qu'une réunion technique regroupant les délégués des élus et de la population s'est tenue le 12 septembre au cours de laquelle chaque partie a apporté son adhésion. En effet, Talangaï est l'un des arrondissements les plus touchés par des phénomènes naturels (inondations, érosions, ensablement). L'arrondissement fait actuellement face à l'une des érosions les plus dangereuses, notamment celle de Ngamakosso qui a coupé la deuxième sortie nord de Brazzaville en deux. Une société chinoise a été choisie pour traiter le ravin.

L'opération "Talangaï debout" s'étalera sur plusieurs mois et permettra aussi de s'occuper des jeunes qui se livrent depuis quelques années aux actes de banditisme à travers des écuries de gangs appelées « bébés noirs ». « Cette opération vise également à mettre à contribution les jeunes pour les occuper. Des actions d'encadrement sont envisagées chaque samedi », indique une source proche des organisateurs.