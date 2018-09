Congo-Brazzaville: Agriculture - Philippe Nkounkou s'engage à promouvoir la culture de la banane au pays

Il salue l'initiative prise par le gouvernement de développer les cultures de manioc, du cacao et de la banane, estimant que celle-ci permettrait d'améliorer l'existant, d'encourager les paysans à cultiver davantage et à rendre meilleure la production.

La population paysanne se réjouit que ce dernier brave les pistes rurales pour acheter sa production. « Les paysans sont contents de trouver l'opportunité d'écouler aisément leurs régimes de banane et d'autres fruits comme le citron, l'orange et la pamplemousse », explique-t-il.

« Je voudrais disposer à terme des terres pour cultiver dans la perspective de maîtriser les coûts. Il y a une volatilité des prix sur le marché », indique Philippe Nkounkou et de préciser: « Notre objectif est de valoriser la production agricole en se fondant dans un premier temps sur la banane qui est l'un des produits les plus consommés au monde ».

Le juriste de formation veut devenir producteur agricole, notamment de la banane. Actuellement, il fournit aux restaurants, hôtels, supermarchés et aux particuliers son produit issu des départements de la Bouenza et de la Lékoumou.

