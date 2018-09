Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "Morgane"

Joe manque d'adresse pour faire remarquer son amour pour Morgane. Celle-ci, séduite par la bonté et la sagesse de Niamo, oublie son ex-ami Ali et se jette entre les bras de son nouvel amant qui se montre indifférent.

Cette pièce de théâtre regorge beaucoup de paradoxes à cause des airs que prennent ses personnages en matière d'amour. Morgane est la copine d'Ali, un homme qui la maltraite et l'abandonne parce qu'il ne l'aime pas du tout.

Le commissaire resté au poste, Ali repart dans sa cachette. Toni et Joe ne parviennent pas à arracher un dîner aux frais de Morgane. Gênés parce que Niamo veut le faire pour la deuxième fois, ils se retirent. Morgane reste seule avec Niamo et lui avoue son amour.

Elle supplie Niamo d'accepter le remboursement de ce qu'elle lui doit. Celui-ci refuse à cause des leçons budgétaires que ses deux amis et lui venaient de proposer à Morgane. Une dette se doit d'être payée en échéancier pour ne pas asphyxier le débiteur.

L'idée de collecte proposée par Niamo pour lui venir en aide est refusée par les deux autres. Joe, qui n'arrive pas à avouer son amour pour Morgane, prétexte ne pas avoir été prévenu tôt et projette l'assister six mois plus tard. Toni pense de son côté que ses dépenses personnelles ne doivent aucunement prendre en compte les autres. Seul Niamo lui prête de l'argent -suffisant- pour éponger cette dette.

Morgane, personnage éponyme et héroïne de la pièce, est ruinée par son copain Ali. Elle doit trois mois de loyer et est menacée d'expulsion. Ne pouvant recouvrer son argent chez Ali réputé violent, elle se lance à la recherche d'une aide financière.

