Congo-Brazzaville: Recette municipale de Brazzaville - Des réformes apportées dans la collecte des fonds

Précisons que la gestion des finances municipales relève de la compétence du receveur des finances municipales. Il contrôle, entre autres, les services de l'assiette et des enquêtes fiscales et parafiscales, de la dépense, de la comptabilité et des crédits délégués dans les arrondissements.

Pour fructifier les fonds, une autre source a affirmé qu'une commission est déjà mise sur pied afin d'évaluer les capacités contributives et les modalités de gestion des recettes issues de l'exploitation du domaine ainsi que des marchés domaniaux des collectivités locales, à savoir les gares routières et les taxes de roulage.

Actuellement, la recette municipale, en collaboration avec le chargé du service de personnel de la mairie de Brazzaville, œuvre pour le paiement de la pension des retraités des années 2013 à 2017. Ces nouvelles méthodes de recouvrement des taxes et autres fiscs municipaux, plus adaptées, assureront la traçabilité des fonds collectés mais surtout augmenteront, de manière significative, les recettes municipales, au moment où l'économie nationale est anéantie par la crise, a-t-on appris.

L'entité financière municipale a réorganisé et harmonisé le système de recouvrement des droits et taxes dans les marchés ainsi qu'au niveau des établissements commerciaux installés dans le périmètre urbain de Brazzaville.

